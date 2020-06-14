Петр Порошенко поздравил ЕС с годовщиной Шенгена

Политика 16:31, 14.06.2020

Шенгенское соглашение стало одним из основ европейского интеграционного проекта. Украина должна развивать успех безвиза, который получила команда пятого Президента Петра Порошенко, и продолжать упорную евроинтеграционную работу. Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" пишет на своей странице в сети Facebook по случаю 35-летия Шенгенского соглашения.

Поздравляю граждан государств-членов Евросоюза с 35-й годовщиной Шенгенского соглашения!

Шенген открыл для европейцев свободу движения континентом без проверок на границах и стал одним из столпов европейского интеграционного проекта.

Я мечтаю, чтобы однажды Украина также стала частью Шенгенского пространства. Для развития нашего общего успеха по безвизу в 2017 году на саммите Украина-ЕС я предложил лидерам ЕС начать диалог об ассоциации Украины с Шенгенской зоной - амбициозный и сложный проект. Наша команда была готова к его успешной реализации. Жаль, что команда Зеленского не действует на стратегическую перспективу.

Не стесняйтесь, берите и продолжайте нашу эстафету в интересах Украины!

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