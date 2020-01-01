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1 января • обновлено в 16:21
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Томос, курс на ЕС и закон про язык: Порошенко назвал главные победы 2019 года

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2019 был годом больших свершений для Украины – убежден пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Об этом он рассказал во время эксклюзивного интервью по итогам года на телеканале "Прямой".

Петр Порошенко

Петр Порошенко

"Прежде всего это событие даже не века, а событие тысячелетия, событие, которое Вселенский патриарх назвал огромным событием для всего мирового православия – это предоставление Томосу об автокефалии для православной церкви Украины. Это точно означает, что Господь услышал молитвы и в Украине все православные церкви украинские объединились в одну. И это огромное достижение ", – отметил Петр Порошенко.

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Также он отметил как одно из государственно достижений принятия закона о языке.

"Закон об украинском языке, который защищает, а не ущемляя языки национальных меньшинств, наш государственный язык и создает очень серьезные мотивации для того, чтобы его изучали и исследовали – это очень-очень хорошо", – убежден пятый Президент.

"Третья позиция – это принятие Верховной Радой моего проекта закона об изменениях в Конституцию в части Европейского Союза и НАТО, определяет обязательность этого элемента внешней политики государства – как полномасштабное членство в Европейском Союзе, полномасштабное членство в НАТО. Это ответ на позиции внешнеполитические, ответ на позиции оборонные. Каким образом Украина должна двигаться, вектор развития государства. Мы покончили с пресловутой политикой многовекторности, "разброда и шатание". Я думаю, что это очень важно", – считает Порошенко.

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Он также напомнил, что благодаря его президентским директивам Украина получила ряд важных побед в международных судах против страны-агрессора.

"Никогда в мире мы не имели прецедентов, когда страна, являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН, страна, которая является второй в мире по военному потенциалу, признана официально страной-агрессором и на нее международными судами наложены санкции.

Это и Международный трибунал в Гамбурге после акта агрессии против украинских Военно-морских сил в Керченском проливе, и перекрытия Азовского моря. Это – и факт финансирования терроризма, который был признан Международным судом ООН, принятый к рассмотрению и определена юрисдикция суда ООН против Российской Федерации по иску Украины. И много-много других судов, начиная от преследования крымских татар и заканчивая морским трибуналом по добыче газа на украинском шельфе. И эти победы достаточно важны", – подчеркнул Порошенко.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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