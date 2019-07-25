Петиция Томенко об отмене госфинансирования партий за день набрала больше 5 тысяч голосов

Лидер Общественного движения "Родная страна" Николай Томенко инициировал петицию на сайте президента Украины об отмене финансирования политических партий за счет государственного бюджета.

"Вдумайтесь, за пять лет мы потратим 5,9 млрд гривен на партии олигархов и "русского мира". Разве у нас не на что тратить деньги? Я считаю этот вопрос принципиальным. Перед тем, как тратить такую сумму денег налогоплательщиков, надо было посоветоваться", – сказал Томенко.

Он добавил, что еще более циничным является принуждение людей платить военный сбор и удерживать "партии фанатов Путина": "Оппозиционную платформу", "Оппозиционный блок" и "Партию Шария".

Николай Томенко Politeka

"Призываю всех неравнодушных приобщаться. Если петиция за два месяца наберет 25 тыс. голосов, Зеленскому и Верховной Раде придется считаться с народом и отреагировать", – отметил Томенко.

За петицию можно проголосовать по ссылке: Отменить бюджетное финансирование политических партий в Украине.

Справка: для того, чтобы проголосовать, вам нужно зарегистрироваться на сайте петиций с помощью Bank ID, ЭЦП (электронная цифровая подпись) или Налогового номера.

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