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Петиция против петиции: сторонники Зеленского заспамили сайт президента

10.3тЧитать материал на украинском

Сторонники Владимира Зеленского решили поддержать нового главу государства и создали на официальном сайте президента десяток петиций об отмене зарегистрированной ранее петиции о его отставке.

По состоянию на утро 24 мая таких просьб зарегистрировано 13 штук.

Однако даже общая сумма их голосов меньше подписавших петицию об отставке Зеленского, которая была создана 22 мая. Состоянием на 07:30 пятницы за нее проголосовали уже около 41,5 тысяч украинцев.

Как известно, для рассмотрения петиции ее должны подписать не менее 25 тысяч человек в течение 3 месяцев.

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Петиция против петиции: сторонники Зеленского заспамили сайт президента

Петиция против петиции: сторонники Зеленского заспамили сайт президента

Петиция против петиции: сторонники Зеленского заспамили сайт президента

Петиция против петиции: сторонники Зеленского заспамили сайт президента

Напомним, что ответ относительно одобрения (или нет) петиции должен появиться на сайте президента не позднее одного дня после окончания рассмотрения.

Таким образом, Зеленский имеет право как поддержать, так и отклонить предложение о своей отставке.

Как сообщалOBOZREVATEL, электронную петицию прокомментировали в Администрации президента. Так, глава АП Андрей Богдан заявил, что такую инициативу у Зеленского воспринимают, как шутку.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
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Комментарии
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Хорошая "шутка". Все правильно
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Он просто довел народ, потому что назначил к себе в команду своих доверенных друзей, а не проверенных Воров, которые воровали и при Януковиче, и при Порошенко. В Украине такое не пройдёт! Это пренебрежение итогами Революции достоинства! Мы без откатов не можем строить Европейское будущее! Потому что у нас не такой менталитет, как в рашке. Долой промышленность! Да, здравствуют кредиты и воровство! Зеленский только всё портит.
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кудря александр
кудря александр
Хорошо Хорошо, кто проверенный Бакай и Богдан? И проверенные люди из фирмы Грин Фэмэмли, через счета которых деньги Привата выводили? ))))) Вы очень любите образ Остапа Бендера...
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2
0

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