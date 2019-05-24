Петиция против петиции: сторонники Зеленского заспамили сайт президента

Сторонники Владимира Зеленского решили поддержать нового главу государства и создали на официальном сайте президента десяток петиций об отмене зарегистрированной ранее петиции о его отставке.

По состоянию на утро 24 мая таких просьб зарегистрировано 13 штук.

Однако даже общая сумма их голосов меньше подписавших петицию об отставке Зеленского, которая была создана 22 мая. Состоянием на 07:30 пятницы за нее проголосовали уже около 41,5 тысяч украинцев.

Как известно, для рассмотрения петиции ее должны подписать не менее 25 тысяч человек в течение 3 месяцев.

Напомним, что ответ относительно одобрения (или нет) петиции должен появиться на сайте президента не позднее одного дня после окончания рассмотрения.

Таким образом, Зеленский имеет право как поддержать, так и отклонить предложение о своей отставке.

Как сообщалOBOZREVATEL, электронную петицию прокомментировали в Администрации президента. Так, глава АП Андрей Богдан заявил, что такую инициативу у Зеленского воспринимают, как шутку.

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