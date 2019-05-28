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Петиция об отставке Зеленского перестала считать голоса: что произошло

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На сайте главы государства завершился сбор подписей за петицию №22/053360-эп "За отставку Президента Украины Владимира Зеленского".

Сбор подписей остановился на 60189 голосах, и был направлен на рассмотрение, сказано на официальном сайте.

Отметим, что петицию создали 22 мая, автором значится Максим Безрук. Ответственность за рассмотрение возлагается на главу Администрации президента Андрея Богдана. Согласно закону Украины "О порядке рассмотрения электронной петиции, адресованной президенту Украины", глава АП должен назначить ответственных за это людей (в том числе одного из своих заместителей).

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Замглавы, в свою очередь, за семь рабочих дней после начала рассмотрения должен подготовить и представить петицию президенту, а также ответ относительно поддержки или отклонения внесенных предложений.

Петиция об отставке Зеленского перестала считать голоса: что произошло

Скриншот

Добавим, что в сети сразу же начали комментировать окончание сбора подписей. Пользователи писали, что нужно продолжить сбор подписей, ведь Зеленский "испугался".

"Необходима новая петиция - "За возможность продолжения голосований за отставку Президента Украины Владимира Зеленского", "Вот вам и государство в смартфоне с народовластием", "Достойная цифра", "Опять Подеревянский предсказал: "Испугался йо*аний ссыкун", "Нашли таки нужного программиста", "Боятся цифры 73", "А что такое? Боятся что прямо все 65 млн (согласно подсчету Зеленского) проголосуют?", "На три вещи можно смотреть вечно: на огонь, на воду и на счетчик голосов этой петиции. Так хорошо шли. Без паники. На рассмотрении. Понятно, что эта петиция ничего не решит, но хорошо показывает отношение народа", "Испугались, что будет 2 млн подписей через 90 дней",

Также в соцсетях ожидают, что президент ответит на данную петицию.

"Начинаем считать 10 дней. Теперь предстоит официальный ответ на петицию", "Потому что статус "на рассмотрении". Поэтому и голосование прекращено. Составляют нам ответ, как бы так послать на, но покультурнее", – отмечали в сети.

Петиция об отставке Зеленского перестала считать голоса: что произошло

Скриншот

Петиция об отставке Зеленского перестала считать голоса: что произошло

Скриншот

Петиция об отставке Зеленского перестала считать голоса: что произошло

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, петиция, которой предложили отменить другую – за отставку президента Украины Владимира Зеленского, также собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

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Тема
Петиции Президенту Украины
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Администрация Президентаимпичментсоцсети
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Комментарии
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А было бы замечательно иметь постоянно сразу две петиции: За и Против. И возможность менять свою точку зрения, если президент что сделал хорошего или плохого. И не только на Украине, но и в России, и в других странах. И не только относительно президента, но и по членам правительства и депутатам.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Что то, эти петиции, не по сценарию "Слуги народа"!!! =))) Куда смотрит Авторский колектив Квартала 95... пху ты.. Администрация президента ЗЕленского!!! =)))
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Калашникова Оксана
Калашникова Оксана
Мoя 6лагодарнocть тeм, ктo пoкaзaл мне этoт чyдo-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁8dyp49r Пpocто пpoйдя опpoc пoлyчилa пoчти полугoдовую зapплaтy)) Пользуйтecь, пока eщe есть возмoжность=)
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