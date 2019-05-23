Петиция об отставке Зеленского набрала нужное количество голосов: что дальше

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения 25 000 голосов.

Согласно с данными на сайте Администрации президента, они были собраны менее чем за сутки. Она была создана 22 мая.

Теперь аппарат президента должен принять ее на рассмотрение в течение трех дней, а рассмотреть ее обязаны в 10-дневный срок.

Ответственность за рассмотрение возлагается на главу Администрации президента, то есть Андрея Богдана. Согласно с законом Украины "О порядке рассмотрения электронной петиции, адресованной президенту Украины", на следующий день после достижения 25 000 подписей глава АП должен назначить ответственных за это людей (в том числе одного из своих заместителей).

Владимир Зеленский

Он, в свою очередь, за семь рабочих дней после начала рассмотрения должен подготовить и представить петицию президенту, а также ответ относительно поддержки или отклонения внесенных предложений.

Они "будут принимать участие в затронутых петицией вопросах, подготовке предложений относительно поддержки или неподдержки президентом электронной петиции относительно проекта ответа на нее".

При необходимости в трехдневный срок сотрудники АП могут создать рабочую группу, которая поможет им обрабатывать запрос петиции.

Ответ относительно одобрения (или нет) петиции должен появиться на сайте президента не позднее одного дня после окончания рассмотрения.

Таким образом, Зеленский имеет право как поддержать, так и отклонить предложение о своей отставке.

Как писал OBOZREVATEL, автор петиции об отставке Зеленского отметил, что тот "не имект поддержки 73% избирателей".

Кроме того, на сайте есть вторая петиция — "Отставка президента Украины Владимира Зеленского в случае невыполнения своих обещаний" в течение 6 месяцев.

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