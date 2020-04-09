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9 апреля • обновлено в 17:15
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Пескова задел троллинг Цимбалюка о печенегах и Путине: это Русь!

4.1т
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Украинский журналист Роман Цимбалюк забавно потроллил пресс-секретаря президента России из-за слов Владимира Путина о "победе" его страны над половцами и печенегами.

Во время звонка Дмитрию Пескову Цимбалюк намекнул, что сражения с этими племенами происходили на территории современной Украины, ведь России тогда и вовсе не было. Запись разговора опубликовал кремлевский Telegram-канал "Пул N3" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если позволите к половцам вернуться: насколько корректны такие сравнения, если учесть, что и половцы, и печенеги терзали территорию, которая сейчас принадлежит Украине? Это касается города Киева, Чернигова. В контексте наших сегодняшних двухсторонних отношений можно ли это воспринимать, как территориальные претензии? Или это для красного словца все-таки было сказано?" – спросил украинский журналист у спикера президента страны-агрессора.

Роман Цимбалюк и Дмитрий Песков

Роман Цимбалюк и Дмитрий Песков

На это Песков предсказуемо ответил любимым мифом Путина о "тысячелетней" истории России в составе Киевской Руси.

"Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, все-таки исторически была Киевской Русью. И действительно, печенеги терзали Киевскую Русь, терзали славянские племена, жившие к востоку. Да и не только Киевскую Русь – и Византии головную боль доставляли. Поэтому Киевская Русь, вы же ее никуда не денете, вы ее из нашей истории никуда не вычеркнете", – сказал пресс-секретарь президента России, в очередной раз присвоив чужую историю.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • во время обращения к россиянам 8 апреля Путин заявил, что РФ справится с "заразой коронавирусной" так же, как когда-то справилась с печенегами и половцами.

  • В сети на эти слова отреагировали множеством фотожаб, поскольку во времена половцев и печенегов России еще вообще не существовало.

  • Позже Песков объяснил нелепый пассаж Путина. Он отметил, что глава страны-агрессора решил сам вставить эту фразу в свое обращение об угрозе коронавируса, однако ее источник неизвестен.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Роман Цимбалюк
Место
Россия
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Комментарии
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Федоров Федор
Федоров Федор
Цимбаглюк всплыл) Кстати,украинцы и есть потомки этих половцев и печенегов. Чуб и шаровары от них передались по наследству.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Федор, да и пистюлей по наследству дурни получают ...
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
З н а т н о о п у с т и л и у ш а с т о г о...))) Ч у б а т ы е, в каком годе появилась о к р а и н а? В о п р о с п р о с т о й как к а р а н д а ш, но п ос т а в и т в а с в т у п и к ...)))
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Цимбалюка уже хрен с Москвы выгонишь .скоро будет Цимбалоов.и получит гражданство как сын
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