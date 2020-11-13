Песков заявил, что "антироссийский иммунитет" у украинцев продлиться недолго

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что "антироссийский иммунитет" у украинцев не будет долгострочным.

Как сказал он в интервью RT, "искусственно насажденные русофобские антитела" в Украине быстро исчезнут (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Пескова, прошедшие местные выборы и их итоги показали, что "антитела-то и не такие сильные уже".

Он выразил мнение, что за последние годы руководство Украины "изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе" по отношению к России.

Пресс-секретарь Владимира Путина в который раз подчеркнул, что украинцы и россияне были и остаются двумя родственными, но при этом уже не братскими, народами.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Путин хотел в 2020 году поделить Украину по Днепру и захватить ее новые территории.