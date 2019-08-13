Песков тонко намекнул, чего Путин ждет от Зеленского

Президент России Владимир Путин положительно относится к лидеру Украины Владимиру Зеленскому, но главное – "не разговоры, а реализация достигнутых договоренностей".

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами 13 августа, передает РИА Новости.

"Само по себе общение двух глав государств, безусловно, это факт, который можно оценить только положительно. Ибо президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", – сказал Песков.

Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Он также назвал Путина "весьма прагматичным собеседником": "Для него главное не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора".

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин уже дважды общались по телефону:

11 июля Зеленский позвонил Путину с призывом освободить пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

7 августа Зеленский провел срочные переговоры с Путиным из-за убийства террористами украинских морпехов под Павлополем.

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