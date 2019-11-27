Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:23
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Унитазы не обсуждали: Песков съязвил о разговоре Зеленского с Путиным

Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время телефонного разговора Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского тема украденной с украинских кораблей сантехники не обсуждалась.

Его язвительный комментарий приводит кремлевский Telegram-канала "Пул N3". В то же время Песков отметил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей.

"Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего", – цитирует пресс-секретаря Путина ТАСС.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Новости
"Угроза НАТО потянула унитаз": Цимбалюк высмеял армию России

Отвечая на вопрос о том, планируется ли возврат украинской стороне оборудования с кораблей, Песков сказал: "Осуществляются соответствующие контакты, я здесь деталями не располагаю".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Возвращение украинских кораблей Россией" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
16
Комментарии
17
33
Смешно
3
Интересно
1
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ttt ta
ttt ta
Даже коллаж обоз состряпал из кадров видео ФСБ. Где видео с унитазоносцев после ограбления века?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ttt ta
ttt ta
Так есть хоть одно фото или видео повреждений на унитазоносцах?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Олексий Юлия
Олексий Юлия
Шото у свмнорусов совсем не сходится, сливной бачок один сори одна(для тупых скабеева),а унитаза два?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Юлечка, у русских всё сходится. Сними грязную кастрюльку с тynой головки и поинтересуйся, почему на Oкраине один бачок на два горшка? Может быть есть инструкция в сортир ходить только парами?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Таев Иван
Таев Иван
Олексий Юлия, У вас затоj сходится. Унитаз цэ москальская прiдумка! Нi якiх унитазiв, тiлькi ведро на земляном полу посреди мазанки, слепленой из cоломы, гiвна и палок.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги