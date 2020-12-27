В Кремле объяснили, за что Путин обиделся на Зеленского

Юрий Сергиенко Политика 22:25, 27.12.2020 Обновлено: 23:04, 27.12.2020

Президенту страны-агрессора России Владимиру Путину не понравились слова президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне.

Об этом в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Речь идет о заявлении украинского президента по поводу заговора тоталитарных режимов.

"Это сильно резануло слух и сердце не только Путину, но и ветеранам войны и тем, чьи предки воевали", – приводит РБК слова Пескова.

Напомним, что в январе 2020 года Зеленский посетил Польшу с официальным визитом, который был посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Тогда глава государства на брифинге с польским президентом Анджеем Дудой сказал, что к началу Второй мировой войны привел заговор тоталитарных режимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что может в любой момент позвонить Путину, но сейчас он не видит тем для обсуждения.

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