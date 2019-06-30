Песков раскрыл детали переговоров Путина в Японии по Украине

Президент России Владимир Путин обсудил Украину с мировыми лидерами в "конструктивном ключе".

Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков по итогам саммита G20 в японской Осаке, передает РИА "Новости".

"Украинский фактор, он тоже присутствует. Но, наверное, в более конструктивном ключе. Все констатируют, что нужно возобновлять и диалог на высшем уровне по линии "нормандской четверки", но одновременно все понимают, и особенно это было констатировано со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что встречаться просто ради встреч нет никакого смысла. Сначала нужно подготовиться", – сказал он.

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По словам Пескова, в июле будет организована встреча помощников президентов, которые обсудят перспективы проведения саммита и его сроки. Он подчеркнул, что мировые лидеры якобы соглашались с позицией Путина по украинской повестке.

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"С Путиным многие соглашаются, в том плане, что многое еще предстоит прояснить в Киеве. Прояснить в плане концептуальных подходов нового руководства Украины. Говорили, что определенным тормозящим фактором может быть очередной электоральный процесс – в смысле, приближающиеся выборы в Раду. Это может тормозить формулирование четкой позиции президентом Украины по Донбассу. Да, этот фактор, он на повестке дня. Об Украине говорят, но говорят конструктивно и говорят по-деловому", – сказал он.

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Трамп и Путин на G20 twitter.com/dimsmirnov175

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры в рамках саммита G20, который стартовал 28 июня в Осаке (Япония).

В Кремле сообщили, что лидеры стран обсудили Украину и Сирию. Также поднимались вопросы стратегической стабильности.

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