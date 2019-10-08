"Могут использовать влияние": в Кремле призвали США "надавить" на Украину

В Кремле призвали США "использовать влияние" на Украину чтобы обеспечить выполнение Минских договоренностей.

Соответствующее заявление сделал спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишут "Крым.Реалии".

"США могут, конечно, использовать влияние, которое оказывают на Киев, чтобы заставить Украину как можно быстрее выполнить свои обязательства по минским соглашениям", – заявил он.

Однако Песков также сказал, что Москва не поддерживает участие Вашингтона в переговорах относительно урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате.

Дмитрий Песков Facebook Дмитрий Песков

Как писал OBOZREVATEL, также Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у его участников.

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