Спикер Путина обратился к Зеленской и пожелал здоровья

Дарья Дурова Политика 16:29, 20.06.2020

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пожелал первой леди Украины Елене Зеленской, которая заразилась CОVID-19, скорейшего выздоровления.

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Об этом российский чиновник сказал в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале" в субботу, 20 июня.

"Говоря об Украине, я бы, прежде всего, хотел бы по-человечески пожелать скорейшего выздоровления супруге президента Зеленского", – сказал Песков.

Напомним, сам пресс-секретарь президента РФ также заболел COVID-19, о чем он сообщил 12 мая. Инфицировалась и его жена. О том, что Пескова выписали из больницы, стало известно 25 мая.

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