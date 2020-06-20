Спикер Путина обратился к Зеленской и пожелал здоровья
Дмитрий Песков и Елена Зеленская
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пожелал первой леди Украины Елене Зеленской, которая заразилась CОVID-19, скорейшего выздоровления.
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Об этом российский чиновник сказал в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале" в субботу, 20 июня.
"Говоря об Украине, я бы, прежде всего, хотел бы по-человечески пожелать скорейшего выздоровления супруге президента Зеленского", – сказал Песков.
Напомним, сам пресс-секретарь президента РФ также заболел COVID-19, о чем он сообщил 12 мая. Инфицировалась и его жена. О том, что Пескова выписали из больницы, стало известно 25 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О коронавирусе у Зеленской 12 июня сообщил Офис президента Украины. Там заверили, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.
Остальные члены ее семьи, включая президента Владимира Зеленского и детей, также сдали тесты на CОVID-19. Они показали отрицательный результат.
16 июня Елену Зеленскую госпитализировали. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию, она в состоянии средней степени тяжести.
Супруга президента Украины проходит антибактериальную терапию.
Из-за коронавируса у жены Зеленский перешел на особый режим работы и ограничил круг общения, однако продолжает ездить в свой офис.
Ранее Зеленский признался, что хотел намеренно заразиться коронавирусом. Так он желал поддержать людей, чтобы им было легче.