Песков пошел на провокацию против Порошенко - Климкин

Заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что главы РФ и Украины проводили тайные переговоры, - это не оговорка, а умышленная провокация.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передают "Українські новини".

"Я хочу четко сказать: я не знаю о каких-либо непубличных встречах, я не знаю, каким образом они в принципе могут проходить. Я считаю, что со стороны господина Пескова это не оговорка, а умышленная провокация", - пояснил он.

По словам министра, такие встречи проходят только во время международных форумов и заседаний, в "нормандском", либо в других форматах.

"О каких-либо непубличных встречах я не знаю и уверен, что никаких неформальных встреч между президентами Украины и России по определению не было", - добавил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Как сообщал "Обозреватель", накануне Песков рассказал о тайных встречах Путина и Порошенко.

В пресс-службе Администрации президента Украины прокомментировали информацию о тайных переговорах, назвав ее ложью.

Позже Песков заявил, что СМИ якобы неверно интерпретировали его слова.