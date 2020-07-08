Песков назвал условие проведение Нормандского саммита

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что проведение очередного саммита в нормандском формате при участии лидеров четырех стран – Украины, России, Франции и Германии, возможно вскоре, но при условии выполнения парижских договоренностей.

Об этом он заявил журналистам в среду, 8 июля, передает ТАСС. При этом, даже приблизительную дату он не назвал.

"Можно сказать однозначно, что при выполнении парижских договоренностей возможно скорое проведение саммита в "нормандском формате", – сказал он.

Отметим, 9 декабря 2019 года лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе. Позже в России заговорили о срыве "нормандской встречи" в апреле.

Напомним, встреча советников лидеров "нормандского" формата состоялась 3 июля в Берлине. В переговорах участвовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и Алексей Резников, который возглавлял украинскую делегацию.

Как писал OBOZREVATEL, ранее посол Франции в Украине заявил, что результатом введения переселенцев в состав ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе должен быть новый саммит в "нормандском" формате.