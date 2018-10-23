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Первый зам Прыгунова – Святослав Олейник был адвокатом Царева: заявление одиозного регионала

1.5тЧитать материал на украинском

Одиозный регионал Олег Царёв сделал скандальное заявление. Святослав Олейник, который ныне является первым заместителем и правой рукой главы Днепропетровского облсовета Глеба Прыгунова, в недалеком прошлом был адвокатом и юридическим бизнес-консультантом сепаратиста.

Об этом сам беглый регионал сообщил в своем видеообращении. Запись с признанием Царёва опубликовали в ряде СМИ.

"Слава Олейник – это бывший мой коллега в Верховной Раде Украины, который впоследствии работал вместе с Коломойским и был одним из основателей УКРОПа. Но это было впоследствии. Когда Олейник просил меня взять Борисенко (глава политсовета партии УКРОП Денис Борисенко, - Ред.) моим помощником, он обслуживал мой бизнес и был моим юристом", - рассказал Олег Царёв.

Как известно, Святослав Олейник занял пост заместителя главы облсовета Глеба Прыгунова в конце 2015 года. Олейник курирует культуру и социальную сферу, экономику бухгалтерского учета. Аффилированные с ним компании также участвуют в ряде проектов, создаваемых на деньги облсовета.

Персона
Олег Царев
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