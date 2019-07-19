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Первый пошел! Зеленский уволил посла Украины в США

4.2т Читать материал на украинском

В пятницу, 19 июля, президент Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с поста посла Украины в США.

Указ №540/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Чалого Валерия Алексеевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуде, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", – сказано в документе.

Первый пошел! Зеленский уволил посла Украины в США

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский принял решение заменить 12 послов Украины в мире.

Отмечается, что первыми должны заменить послов в Швейцарии, Аргентине, США, на Кипре и в других странах. Список инициировал замглавы ОПУ Вадим Пристайко. Многие из тех, кого он предлагает отозвать, выполняют обязанности уже не первую каденцию.

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Персоны
Валерий Чалый Владимир Зеленский
Место
Украина
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Давно надо было эту обезьяну выкинуть, СУГС вприсядку)))!
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
клоунада началась
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