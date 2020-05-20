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20 мая • обновлено в 21:13
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Первый год президентства Зеленского разозлил Россию: МИД опубликовал заявление

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Российская Федерация негативно оценила первый год правления президента Украины Владимира Зеленского.

В среду, 20 мая, Министерство иностранных дел страны-агрессора обвинило Зеленского в том, что за последний год в Украине "коррупции не стало меньше, не ослабло влияние олигархата на власть".

Примечательно, что особенно "беспокоят" Россию экономические показатели Украины, хотя Москва и сама сейчас переживает очередные экономические трудности, в том числе в результате санкций Запада и "нефтяной войны". Противостояние пропаганде Кремля МИД РФ назвал "подавлением инакомыслия". Отдельно ведомство пожаловалось на продление санкций против граждан и юридических лиц, которые поддерживают агрессию.

"На своей инаугурации Зеленский провозгласил первостепенной задачей прекращение огня на Донбассе. Он заявил, что "не боится принимать сложные решения" и "без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир". С тех пор кардинальных перемен не произошло", – возмущен агрессор.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

России также не понравилось то, что Украина продолжает проливать правду на тоталитарный режим СССР. Местами заявление дошло до абсолютного бреда, МИД заявил, что в Украине якобы "героизируется нацизм" и "запрещается русский язык и литература, фильмы".

"Печально, но сегодня русофобия получает в Украине новое дыхание... Очень жаль, что со временем власть меняет отношение слуг народа к интересам того народа, который их избирает", – недоволен агрессор.

России не понравился первый год президентства Зеленского. Иллюстрация

России не понравился первый год президентства Зеленского. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, 20 мая на пресс-конференции о первом годе на посту президента Владимир Зеленский рассказал о том, планирует ли баллотироваться на второй президентский срок, почему у власти оказалось много его знакомых, как идет борьба с "эпохой бедности" и что он планирует делать с оккупированными Донбассом и Крымом.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Россия
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