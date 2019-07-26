Еще одни выборы, премьер и конфискация: с чего начнет новая Рада

Первое заседание обновленной Верховной Рады может состояться в День Независимости, 24 августа.

При таком варианте проекты законов будут рассматриваться уже в конце августа – в начале сентября.

За что в первую очередь возьмутся народные депутаты – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Новая Рада 9-го созыва, вероятно, начнет свою работу уже 24 августа. Среди первых решений – назначение спикера парламента, а также всего состава Кабинета министров;

Среди основных кандидатов на пост главы Рады – лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. На позицию премьер-министра их сразу несколько: Александр Данилюк, Владислав Рашкован, Алексей Гончарук, Олег Устенко и Андрей Коболев;

В первый месяц работы Верховной Раде в "Слуге народа", которая и создаст монокоалицию, обещают снять депутатскую и президентскую неприкосновенности, разработать механизм наказания за прогулы и проработать отзыв народных депутатов;

Отдельное внимание уделят и закону о столице, а также реформе децентрализации;

Не исключена и идея проведения досрочных местных выборов. Пока эксперты называют несколько дат – ноябрь 2019-го или январь-февраль 2020 года.

Формирование нового правительства

Первым делом новый парламент выберет главу Верховной Рады и президиум нового парламента. Пока известно, что одним из вероятных кандидатов на этот пост является лидер “Слуги народа” Дмитрий Разумков.

Во-первых, он уже стал медийной личностью. Во-вторых, его политическая сила набрала более 250 мандатов.

Должность вице-спикера, правда, могут отдать представителям других фракций. "Я повторю мою уже высказанную позицию, что оппозиционным фракциям нужно будет определиться со своим статутом в парламенте и решить вопрос с кандидатурой на вице-спикера", – сказал сам Разумков.

Дмитрий Разумков

Он считает, что вице-спикером ВР должен быть человек, "который будет работать, независимо от пребывания в оппозиции, на интересы Украины".

Далее Верховная Рада займется формированием состава Кабинета министров. Предварительно известно, что основными претендентами на должность главы Кабмина являются:

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде;

Экс-министр финансов, глава Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк;

Замглавы Офиса президента Алексей Гончарук;

Глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев;

Экономист, директор “Фонда Блейзера” Олег Устенко.

Владимир Зеленский уже заявил, что видит нового премьера технократом-экономистом, который будет заниматься прежде всего управленческими вопросами, а не политикой. Указанные выше кандидаты в целом подходят под данное описание.

Кабинет министров Украины

Также известно, что на должность министра иностранных дел претендует нынешний заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко. Его кандидатуру, к слову, подал в парламент и президент Украины Владимир Зеленский. Возможно, на должности министра финансов Украине останется Оксана Маркарова.

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Василий Мокан, в партии уже приняли решение не затягивать голосования по основным должностям. Сделают все быстро и начнут работу – "премьериады не будет".

Снятие неприкосновенности и наказание за прогулы

Еще в своей президентской предвыборной кампании Владимир Зеленский выделял сразу несколько проектов законов, которые он хочет провести после получения власти. Речь шла о законе об импичменте, снятии депутатской и президентской неприкосновенности и других.

Голосование в Раде

Аналогичные идеи записаны и в официальной предвыборной программе партии “Слуга народа”. А учитывая монокоалицию и результат в более чем 250 народных депутатов – именно эта партия и будет определять жизнь страны на ближайшие годы.

Поэтому можно предположить, что уже этой осенью "Слуга народа" начнет продвигать собственные законопроекты. Часть из них (пока абстрактно) уже опубликована:

снятие депутатской неприкосновенности;

ответственность за кнопкодавство и прогулы;

механизм отзыва народных депутатов;

Прямо об этом после результата внеочередных выборов заявил и Разумков. “Я считаю, что благодаря тем законодательным инициативам, которые мы озвучиваем, говорить об узурпации власти не придется. Сегодня мы можем говорить консолидации власти, но это нужно для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы обещали людям”, – подчеркнул Разумков.

По словам кандидата от "Слуги народа" Василия Мокана, парламентарии также займутся и дерегуляцией бизнеса, примут законы, которые снимут коррупционные лазейки. Отдельно рассмотрят и блок по реформированию судебной и правоохранительной систем.

"Обязательно рассмотрим возвращение статьи об уголовной ответственности по незаконному обогащению. Это один из приоритетных вопросов. Отдельно рассмотрим новые законы об импичменте президента, а также временных следственных комиссиях", – рассказал OBOZREVATEL Мокан.

Среди антикоррупционных инициатив – гражданская конфискация имущества. Такую позицию озвучила кандидат в народные депутаты от “Слуги народа” Анастасия Красносельская. По ее словам, речь идет о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение и перезагрузка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Мы все видим, что ввело НАПК, свою так называемую автоматическую проверку деклараций, которая в действительности автоматической не является. Соответственно, наш план... перезагружать НАПК – один из первых шагов, выбирать нового одного ответственного руководителя по процедуре, схожей с подбором судей антикоррупционного суда", – пояснила будущий нардеп.

Также, не исключено, что одним из первых законопроектов станет и так называемый “закон про столицу”. Глава Офиса президента Андрей Богдан направил в Кабмин просьбу об увольнении Виталия Кличко с поста главы КГГА. Следующий шаг – разделение должностей КГГА и мэра Киева.

Более детально о реформе децентрализации и законе про столицу Украины OBOZREVATEL рассказал будущий народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин. По его словам, уже этой осенью Верховная Рада примет новый закон о самоуправлении в Киеве, два закона по завершению процесса децентрализации, а также один проект закона о внесении изменений в действующие законодательство.

Киевская городская администрация РБК

"Законом о столице мы планируем отделить КГГА от роли исполнительного органа местного совета. Также будут восстановлены районные советы, зафиксируем тот факт, что единственным распорядителем полномочий местного самоуправления является территориальная община столицы", – пояснил Безгин.

По словам будущего нардепа, за этими законами последует и реформа украинского парламента. В частности, новое большинство планирует сократить количество комитетов и адаптировать их под профильные министерства. Объединение, к примеру, может коснуться комитетов по вопросам местного самоуправления, региональной политики и градостроительства, ЖКХ.

Как отметила кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Марина Бардина, до конца 2019 года в парламенте займутся и гендерными вопросами. В частности, адаптацией украинского законодательства к европейскому.

"Страна должна продемонстрировать свою дружественность к детям, путем создания надлежащей инфраструктуры, например, мест для кормления и пеленания в общественном пространстве, на предприятиях и в офисах, чтобы женщины имели возможность успешно сочетать семью с карьерой. Обеспечить равные права, возможности женщин и мужчин.

Мы продолжим работу над гармонизацией украинского законодательства в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС, в частности, в разделе по гендерной равенства и недискриминации. Будем работать над предотвращением домашнего насилия и обеспечением надлежащих условий труда для женщин", – пояснила OBOZREVATEL Бардина.

Досрочные местные выборы

Также не исключена идея проведения и досрочных местных выборов в Украине. Как считает юрист Александр Марусяк, новый созыв парламента может пойти сразу несколькими путями. Например, принять отдельное постановление и перечислить все населенные пункты, где планируется проведение выборов. Возможен вариант и принятия отдельного закона, который обеспечит полную перезагрузку власти.

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“При большом желании такой закон можно принять за один пленарный день, или за неделю. Вариантов много. Могут объявить выборы, а затем уже внести поправки в закон и прописать норму, которая дает избранным депутатам и мэрам возможность работать не до октября 2020 года, а полноценные 5 лет каденции”, – пояснил Марусяк.

Действительно, как ранее говорил адвокат компании “Ильяшев и партнеры” Роман Марченко, выбранные на досрочных выборах депутаты и мэры проработают менее 8 месяцев, а страна снова уйдет на выборы уже в сентябре 2020 года.

“В любом случае осенью 2020 года должны пройти обязательно очередные местные выборы. Фактически, если мы говорим о возможной дате – 3 ноября, пока пройдут сами выборы, примут присягу новые избранники и начнут работу – то это декабрь-январь. А учитывая, что уже в сентябре начнется новая кампания – это бессмысленная растрата бюджетных денег, выбирать представителей местной власти менее чем на год”, – пояснил адвокат.

Именно поэтому в партии и рассматривают идею провести досрочные выборы зимой 2020 года, например, в январе. Финальное решение, как сообщает источник OBOZREVATEL в команде "Слуги народа", еще не принято.

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