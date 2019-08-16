Первые с конца: стало известно, кто из нардепов набрал меньше всего голосов на выборах в Раду

Меньше всего голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 9-го созыва среди до сих пор действующих народных депутатов собрали Наталья Веселова (4 голоса), Надежда Савченко (8 голосов) и Андрей Немировский (188 голосов).

Об этом сообщили на странице программы "Схемы" в Twitter и опубликовали соответствующую инфографику. За тройкой "лидеров" выстроились Сергей Мельничук (233 голоса), Игорь Мосийчук (420 голосов), Михаил Гаврилюк (512 голосов) и Александр Дубинин (970 голосов).

"Они – пока еще действующие нардепы Рады 8-го созыва, которые хотели еще раз получить мандат уже в новой Раде. Но в конце концов проиграли на выборах", – подписали изображения.

Нардепы 8-го созыва Савченко и Немировский

Так, Наталья Веселова – внефракционный народный депутат Украины 8-го созыва, а также секретарь Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Надежда Савченко – украинский государственный деятель и политик, нардеп и Герой Украины. Именно она после того, как набрала всего 8 голосов на внеочередных выборах в ВРУ, публично попрощалась с местом в парламенте. Также Савченко снялась в фотосъемке в изумрудной платья на море и вызвала бурную реакцию сети. Позже нардеп опубликовала новые снимки в этом наряде.

Андрей Немировский – народный депутат 8-го созыва, член партии "Солидарность", а также активный участник Днепровского Майдана.

Стало известно, кто из нардепов набрал меньше всего голосов на выборах в Раду Twitter/Схемы

Они – пока еще действующие нардепы Рады 8-го созыва, которые хотели еще раз получить мандат уже в новой Раде.



Но в конце концов проиграли на выборах.



Из народных избранников получил плохие результаты на выборах – инфографика @chesno_movement pic.twitter.com/DjuoDTGqFf - Схемы (@cxemu) 16 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Верховной Рады (внефракционный) Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, получила лишь восемь голосов. Она публично попрощалась с местом в Раде и сожгла агитационные листовки. Позже нардеп оправдала свое поражение грязными технологиями.

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