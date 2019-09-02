Первое заседание новой Рады: сколько раз и о чем соврали нардепы

Во время первого пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва, которое состоялось 29 августа, новоизбранные народные депутаты несколько раз прибегали ко лжи и манипуляциям.

Такой вывод сделали эксперты VoxCheck, сделав фактчекинг выступлений парламентариев. В частности, искажение информации они допускали в вопросах, касающихся доверия украинцев Верховной Раде, изменений в Конституцию, формирования Кабмина и прочего. Вместе с тем некоторые проблемы нардепы освещали объективно.

Ложь

"Мы, к сожалению, наблюдали, что в течение многих лет доверие уменьшалось и уменьшалось. И почти в конце каденции прошлого парламента она дошла до катастрофического показателя. Это был 1% полного и только 3% частичного доверия", – сказал спикер парламента Дмитрий Разумков ("Слуга народа").

На самом деле даже в последний год работы Верховной Раде доверяло больше людей, чем говорит Разумков.

Правда

"Мы должны не допускать, чтобы по состоянию на 2019 год в национальном законодательстве Украины был жилищный кодекс УССР, в преамбуле которого пишется "исповедуя идеи ленинского коммунизма", – сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ("Слуга народа").

В Жилищном кодексе по состоянию на 2019 год действительно до сих пор существует преамбула "воплощая в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества и осуществляя курс на повышение материального и культурного уровня жизни народа, Советское государство последовательно реализует разработанную Коммунистической партией программу жилищного строительства".

Правда

"Во времена Януковича из регламента выбросили целые главы, в частности главу, регулирующую вопросы меньшинства в парламенте", – заявил первый заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Иван Крулько ("Батьківщина").

Разделы, которые регулировали деятельность коалиции и оппозиции (12 и 13), на самом деле исключили из Регламента Верховной Рады 8 октября 2010 года. Янукович подписал этот закон, а его инициаторами были Владимир Литвин и Адам Мартынюк.

Манипуляция

"Это выбрасывал не Виктор Федорович, изучайте матчасть. В то время у нас была Конституция президентско-парламентского государства. Согласно ей вносился парламент", – сказал секретарь Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Папиев.

В действительности откат к президентско-парламентской версии Конституции состоялся за восемь дней до исключения разделов о коалиции и оппозиции из Регламента Верховной Рады – 30 сентября 2010 года. Однако говорить о том, что Виктор Янукович не имеет отношения к этому, – неправильно. Янукович подписал закон об изменениях в Регламент и практически вся фракция Партии регионов проголосовала "за".

Верховная Рада "Факты - ICTV"

Ложь

"В 2014 году там вообще никто не выступал, не обсуждался, проголосовали за три минуты. Всех", – председатель Комитета по вопросам молодежи и спорта Андрей Кожемякин ("Батьківщина").

В реальности ситуация обстояла совсем иначе. На заседании Верховной Рады 27 февраля 2014 года Александр Турчинов (председатель Верховной Рады Украины в то время) заявил, что для того, чтобы парламент мог эффективно работать, руководители фракций завершают консультации. После этого, сказал Турчинов, они проинформируют нардепов о создании нового парламентского большинства и внесут предложение о премьер-министре и членах правительства.

После этого Сергей Соболев внес кандидатуру председателя депутатской фракции Всеукраинского объединения "Батьківщина" Арсения Яценюка на должность премьер-министра.

Далее после обсуждений и утверждения кандидатуры Яценюка представитель Партии регионов Нестор Шуфрич попросил определенное время, чтобы его фракция могла обсудить соответствующие кандидатуры и лишь затем принять участие в голосовании. Следовательно кандидатуры были внесены коалицией в тот же день после обсуждения.

Позднее Яценюк объявил список кандидатур в новый Кабинет министров и лишь затем их утвердили 331 голосом.

То есть после обсуждения коалицией кандидата в премьер-министры и претендентов на должности министров был подан список на утверждение и происходило это в течение дня, а не "за три минуты" без обсуждений и выступлений.

Манипуляция

"Мы вторая по количеству фракция в парламенте, которая представляет два миллиона граждан Украины. Мы крупнейшая и единственная настоящая оппозиция в нашем парламенте", – сказала заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Наталья Королевская ("Оппозиционная платформа – За жизнь").

Эксперты напомнили, что по результатам выборов, партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 13,05% или 1,9 млн голосов – это действительно вторая по количеству фракция в парламенте – 43 депутата. В то же время ни количество голосов, ни приставка "оппозиционная" в названии партии не означает "единую и настоящую оппозицию". Во-первых, сейчас в законодательстве Украины нет формального определения оппозиции. Во-вторых, например, "Европейская солидарность" также объявила, что уходит в оппозицию к правящей партии.

Правда

"В следующем году каждую третью гривню мы будем тратить на обслуживание долгов", – сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По предварительным данным расходы госбюджета в 2020 году могут составить около 1,185 трлн грн, а платежи за обслуживание внешнего долга – 335,8 млрд гривен. То есть 28,3% от всех расходов или практически каждая третья гривня пойдет на обслуживание долгов.

Правда

"У нас больше 10 миллионов людей живет за чертой бедности", – сказал Гончарук. Эти слова также соответствуют действительности. Ведь по последним открытым данным (девять месяцев 2018 года), за чертой бедности, определяемой как фактический прожиточный минимум, жило 11,3 млн украинцев. В то же время за аналогичный период 2017 года таких людей было 14,8 миллионов. А в 2016 году – 65% всех украинцев. То есть тенденция к уменьшению количества людей, живущих за чертой бедности, продолжается уже несколько лет.

Манипуляция

"Какой рост 7%? Если сегодняшние условия реструктуризации будут забирать все, что выше 4%", – возмутился член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Сергей Соболев ("Батьківщина").

Речь шла о реструктуризации части внешнего долга в августе 2015 года, в рамках которой было списано 20% основной суммы или около $3,8 млрд, а средневзвешенную купонную ставку повысили с 7,22% до 7,75% годовых. Погашение гособлигаций отложили на четыре года – с 2015-2023 до 2019-2027.

Это позволило избежать дефолта в 2015-2016 годах. За это кредиторы получили ВВП-варранты (VRI) – ценные бумаги, выплаты по которым зависят от роста ВВП Украины.

Но это не правда, что "будут забирать все, что выше 4%". На самом деле условия были следующими:

при темпах до 3% в год выплаты нулевые;

от 3% до 4% – 15% от каждого процента прироста ВВП более 3%;

выше 4% – 40% стоимости каждого дополнительного процента;

кроме того в 2021-2025 годах выплаты ВВП-варрантами не могут превышать 1% ВВП.

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Верховная Рада Украины VoxUkraine

Манипуляция

"То, что в сельской местности начинают из-за неуклюжей медицинской реформы закрываться ФАПы и сельские амбулатории, то, что начинают закрываться сельские школы", – сказал внефракционный Дмитрий Лубинець, член депутатской депутатской группы "За будущее".

На самом деле в одних местах ФАПы действительно могут закрыть, в других, наоборот, открыть. По сути – изменится функция фельдшеров. В рамках этой реформы (речь идет о создании госпитальных округов) некоторые больницы будут перепрофилированы, некоторые – действительно закрыты, некоторые наоборот восстановлены (причем все это будут решать местные власти).

Это необходимо потому, что система медучреждений создавалась еще в советское время по системе Семашко – когда госбюджет финансировал количество койко-мест и квадратных метров медицинской инфраструктуры, а не качество и количество предоставляемых услуг. В современной Украине эта система не отвечает потребностям населения и является неэффективной.

Что касается школ, то их количество начало падать еще с 1995 года (за исключением отдельных лет). Кроме того, эффективность образования зависит не от количества школ. В Европе на одного учителя приходится от 15 до 17 учащихся, в Украине этот показатель – 8,9. Иными словами, нужно повышать качество преподавания, в том числе развивать новые формы обучения, например, дистанционное, и нет смысла открывать новые школы, если нет достаточного количества учеников. Сейчас в Украине учеников малых школ переводят в так называемые опорные школы, где стоимость обучения одного ученика в два-три раза ниже, чем в малокомплектной школе, а качество обучения выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время президентской кампании эксперты VoxChek также нашли манипуляцию и ложь в заявлениях Владимира Зеленского. Они прозвучали в его интервью журналисту Дмитрию Гордону. Речь идет о НАТО, МВФ, войне с Россией и военном сотрудничестве с зарубежными партнерами.

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