Первое заседание новой Рады: названы законопроекты, которые рассмотрят

В четверг, 29 августа, в новой Верховной Раде, вероятнее всего, первыми рассмотрят законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и сокращении количества нардепов.

Об этом рассказала журналистам в среду, 28 августа, избранный народный депутат по 168 округу Харькова Мария Мезенцева (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы считаем, что увидим в Раде те законопроекты, которые подавались президентом предварительно, но не были проголосованы Верховной Радой Украины предыдущего созыва. Это законы, которые уже засветились в СМИ: о снятии депутатской неприкосновенности, об уменьшении количества народных депутатов. Но, конечно, тогда возникает вопрос, с какого времени будет действовать этот закон. Для меня, как для, мажоритарщицы, звучит анекдотично, могут ли меня заменить", – поделилась народная избранница.

Названы первые законопроекты в новой Раде Факты

"Все будет принято адекватно, в соответствии с действующим законодательством. Также я уверена, что все комитеты приоритетно для себя подали те законопроекты, которые уже прошли первое чтение и могут быть поставлены на голосование. К примеру, комитет евроинтеграции подавал "шахматку", какие проекты могут голосоваться", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" назвали имена будущих глав комитетов Верховной Рады, почти все из которых достались пропрезидентской партии.

Стало известно, что "Слуга народа", вероятно, составит коалицию с двумя партиями — "Голосом" и "Батькивщиной".

Что касается должностей министров обновленного Кабмина, то, по словам одного из лидеров "СН" Давида Арахамии, кресла определены уже примерно на 70%.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!