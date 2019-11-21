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21 ноября • обновлено в 21:32
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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист Все статьи автора

Первая унитазная?

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Россия вернула Украине арестованные корабли, но, как выяснилось, возвратила их недоукомплектованными: без плафонов, розеток и унитазов.

Наши требуют вернуть, требует и лично Президент.

РФ говорит, что вернула всё, ничего не воровала, а пропавшие унитазы и пр. исчезли с кораблей по дороге с Крыма до Очакова, то есть Украина их, видимо, сама у себя стащила и выбросила в море.

Новости
Новости Крымнаша. Россияне угробили корабли. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы

Им все равно, из-за чего воевать. Из-за Крыма, Донбасса, языков, кораблей или розеток и унитазов. Ну, раз уж так, то пусть тогда лучше воюют из-за унитазов.

Лишь бы никого не убивали.

Миру — мир.

И унитазы, конечно, тоже, но это уже не так важно.

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