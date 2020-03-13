Первая смерть от коронавируса, закрытие границ и новый "Минск": топ-5 экстренных заявлений СНБО

В пятницу, 13 марта, состоялось экстренное собрание СНБО, в котором приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По итогам заседания они провели брифинг, на котором ответили украинцам на актуальные вопросы о событиях в стране: начиная с итогов заседания ТКГ в Минске и заканчивая трагичными последствиями распространения коронавируса. OBOZREVATEL подготовил для читателей пять самых важных заявлений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Первая смерть от коронавируса

В ходе брифинга Ляшко подтвердил, что 71-летняя женщина из Радомышля, которая была госпитализирована накануне, скончалась.

"К сожалению, врачам не удалось ее спасти. У нее было двухстороннее воспаление легких", – сказал главный санитарный врач Украины.

Известно, что в настоящее время под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми проживала покойная, и лица, с которыми она контактировала.

Закрытие границ

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина через 48 часов (15 марта. – Ред.) из-за угрозы распространения смертельного коронавируса COVID-19 на две недели закроет границы для иностранных граждан.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы будем принимать решение Советом национальной безопасности и обороны", – сообщил Данилов.

Что касается граждан Украины, то все они будут иметь возможность вернуться на родину. Однако те, кто приедет из стран, где бушует коронавирус, будут помещены на карантин.

"Все граждане Украины, которые сегодня находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну. Но прибывшие из стран, где бушует коронавирус, будут проходить определенные процедуры обсервации", – подчеркнул глава СНБО.

Коронавирус в Украине УНН

Изоляция внутри Украины

Ляшко предупредил, что в рамках мер безопасности в ситуации с коронавирусом в одном из населенных пунктов Украины гражданам могут ограничить возможность передвижения.

"Мы сейчас рассматриваем возможность в ближайшее время, если будут завершены противоэпидемические исследования и наши подозрения подтвердятся, в одном населенном пункте страны ограничить гражданам право на передвижение за его пределы", – сказал он, вероятно, подразумевая Радомышль.

В остальных населенных пунктах, по его словам, органы местного самоуправления могут самостоятельно принимать соответствующие решения, в частности, и об ограничении передвижения.

Создание нового органа в Минске с представителями ОРДЛО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

Он подчеркнул, что речь о признании террористических "Л/ДНР" не идет, поскольку в новый орган войдут только мирные представители оккупированных территорий.

"Никаких шагов, которые бы создавали правовое поле для представителей ОРДЛО, их признания не существует. Никаких прямых переговоров. Мы говорим о создании платформы, где граждане Украины могут общаться по поводу вопросов по Минских соглашениях", – сказал глава ОПУ.

На границе Италии и Словении застряли украинцы

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заверила, что ситуация с украинскими гражданами, которых не пропустили на границе Словении при возвращении из Италии, находится на контроле МИД.

"Сейчас идет рекомендация вернуться им к местам пребывания и предоставить все свои контакты диппредставительствам Украины в Италии. Далее МИД работает, мы будем делать все возможное, чтобы украинцы вернулись", – сказала Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

глава МВД Арсен Аваков заявил, что из-за информации о 12 случаях коронавируса в террористической "ДНР" (в Горловке) Украина жестко ограничит въезд на мирную территорию с временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Так, въезд иностранным гражданам будет запрещен полностью, а для украинцев пересечение линии разграничения будет возможно лишь в том случае, если они имеют регистрацию на неоккупированной территории.

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