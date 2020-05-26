Первая "реформа": Саакашвили изменил название Нацсовета реформ

Михеил Саакашвили, который недавно возглавил Исполнительный комитет реформ, изменил название Национального совета реформ на "Офис простых решений и результатов".

Пока это коснулось названия страницы в Facebook. В своем видеообращении он заявил, что "эффективные изменения – это просто" (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Саакашвили призвал людей присылать свои предложения касательно изменений к закону о борьбе с уклонением от уплаты налогов, который на днях вступил в силу.

"Президент Зеленский очень обеспокоен теми рисками, которые несет этот закон для бизнеса. Поэтому он выступил с инициативой срочно разработать изменения, которые необходимо внести. Через два дня у нас большая встреча с бизнес-ассоциациями, чтобы услышать их мнение, но мы хотели бы услышать мнение каждого из вас", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 года Владимир Зеленский своим указом переименовал Администрацию президента в Офис президента.

Также было изменено название Генеральной прокуратуры на Офис генерального прокурора.