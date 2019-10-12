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12 октября • обновлено в 16:49
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Греческая церковь признала ПЦУ – Порошенко

6.9т Читать материал на украинском

Православная Церковь Эллады признала Православную Церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей.

Об этом сообщил пятый президент Украины и глава политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook. Он добавил, что новость прилетела из Афин.

"С благодарностью приветствуем это решение сестринской Церкви! Спасибо за неутомимый труд и поддержку Украинской Церкви Вселенскому Патриарху и Константинопольской Церкви-Матери", – написал глава политсилы.

Первая есть! Греческая церковь признала ПЦУ

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Порошенко убежден, что в конечном итоге все православные Церкви признают свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней. Москва не смогла остановить и этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных.

Как сообщал OBOZREVATEL Петр Порошенко полетел на парламентские ассамблею НАТО в Лондоне: раскрыты первые детали.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность" Православная церковь Украины
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Стая шакалья с расейского стойбища одичалых прибежало скулить! Таки отличная новость! Раз подобная дрянь так возбудилась! Да, шавки помойные? Стеганули вас по жoпам кураторы? Взвыли, су.ки расейские!
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5
1
Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
Обозреватель выбросил очередной фейк. Зайдите на сайт Элладской Православной церкви и найдете, правда не на хаххляткой муве, что ниокаком "признании" речи не идет, а говориться о призыве к раскольникам-банндеровской-швали: "Образумтесь, прекратите церковный раскол"... Обозреватель - дешевый расспространитесь лжи. Убедитесь сами еще раз!
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4
7
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Мыкола Пыпыско, раскол с кем, животное? Со стойбищем подонков на росее? У которых отродясь Томоса не было? Скотов-самосвятов? Подонков без совести, чести, морали? С тобою, су.ка расейская?
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8
0
Livesey David
Livesey David
Для Пеци xахлов в очередной раз наепать, как два пальца...
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6
4
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Livesey David, додик - в будку, шавка!
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4
0

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