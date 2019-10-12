Греческая церковь признала ПЦУ – Порошенко

Православная Церковь Эллады признала Православную Церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей.

Об этом сообщил пятый президент Украины и глава политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook. Он добавил, что новость прилетела из Афин.

"С благодарностью приветствуем это решение сестринской Церкви! Спасибо за неутомимый труд и поддержку Украинской Церкви Вселенскому Патриарху и Константинопольской Церкви-Матери", – написал глава политсилы.

Порошенко убежден, что в конечном итоге все православные Церкви признают свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней. Москва не смогла остановить и этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных.

Как сообщал OBOZREVATEL Петр Порошенко полетел на парламентские ассамблею НАТО в Лондоне: раскрыты первые детали.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!