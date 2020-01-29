Вчора на преконференції в ДБР перший заступник Бабіков збрехав всім в обличчя.

"Я не представляв права і інтереси Януковича. Тим паче у справах Майдану. Хтось із вас хоч раз з 2014 до 2020 року чув моє ім’я як адвоката, який надає йому правову допомогу? Я задав питання, чи чули ви, що я представляв його інтереси упродовж цих 6 років? Жоден з вас не зміг відповісти на це питання, тому що я його інтереси не представляв, ніколи не був з ним знайомий і ніяких договірних стосунків з ним не укладав", - питав журналістів під час прес-конференції заступник голови ДБР Олександ Бабіков.

А ось документи, які свідчать, що нинішній заступник Голови ДБР таки працював в інтересах Віктора Януковича.

Так само вони брешуть і брехатимуть постійно, зокрема по кримінальних справах

Доречі, на питання чи була революція Гідності державним переворотом він так відповіді і не дав.

Шкода, що ніхто з присутніх майданівців не плюнув йому в обличчя, а пустили в ДБР не всіх, тільки тих у кому були впевнені, що не плюнуть.

Перед іншими закрили двері.

Єдина хто змогла пройти - Тетяна Чорновол. Але її скрутило три амбали і витягли геть.

ДБР перетворилося на репресивний орган і всі хто з ним співпррацюють будуть вважитися мною силами антимайдану.

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