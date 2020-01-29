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29 января • обновлено в 10:10
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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналист Все статьи автора

Перший заступник ДБР Бабіков збрехав усім в обличчя

1.4т
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Вчора на преконференції в ДБР перший заступник Бабіков збрехав всім в обличчя.

"Я не представляв права і інтереси Януковича. Тим паче у справах Майдану. Хтось із вас хоч раз з 2014 до 2020 року чув моє ім’я як адвоката, який надає йому правову допомогу? Я задав питання, чи чули ви, що я представляв його інтереси упродовж цих 6 років? Жоден з вас не зміг відповісти на це питання, тому що я його інтереси не представляв, ніколи не був з ним знайомий і ніяких договірних стосунків з ним не укладав", - питав журналістів під час прес-конференції заступник голови ДБР Олександ Бабіков.

А ось документи, які свідчать, що нинішній заступник Голови ДБР таки працював в інтересах Віктора Януковича.

Перший заступник ДБР Бабіков збрехав усім в обличчя

Так само вони брешуть і брехатимуть постійно, зокрема по кримінальних справах

Доречі, на питання чи була революція Гідності державним переворотом він так відповіді і не дав.

Шкода, що ніхто з присутніх майданівців не плюнув йому в обличчя, а пустили в ДБР не всіх, тільки тих у кому були впевнені, що не плюнуть.

Перед іншими закрили двері.

Єдина хто змогла пройти - Тетяна Чорновол. Але її скрутило три амбали і витягли геть.

ДБР перетворилося на репресивний орган і всі хто з ним співпррацюють будуть вважитися мною силами антимайдану.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Персона
Александр Бабиков
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
Источник
Источник: Facebook Мирослава Гая
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Это говорит о том что Зеленский дурак!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Назначение этого чувака замглавы ГБР, естественно,есть очередной кадровый идиотизм нынешней власти.Но скажи нам,Гей,чем революция отличается от госпереворота?Ведь по сути революция -- есть смена власти противозаконным способом,как и госпереворот.И в истории революциями называли исключительно удавшиеся госпереворота.А то,что ты со своим хозяином Порошенко,от которого ты не отходить,считаете всех сотрудников Государственного Бюро Расследований "силой антимайдана" может волновать только юродивую Таню Чорновол.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Так у нас ПОКИ ще демократія: бреше презик - можна брехати всім можновладцям (простим рабам - біомасі писка не роззявляти).
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