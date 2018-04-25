Всесвітньо відомий Chatham House, Центр Разумкова і Atlantic Council проводять у Лондоні міжнародну конференцію щодо розвитку України. Виступати тут - дуже важлива і відповідальна місія.

Як заступник Лідера РПЛ і голова Комітету промполітики розповів про ключові економічні виклики для України та наші пропозиції щодо їх вирішення. Час переходити від паліативної допомоги МВФ до реальної модернізації економіки за рахунок розумної спеціалізації та інвестицій!

Україні конче потрібно змінити позиціонування з жертви і позичальника на інвестиційного тигра Європи, виробника й інноватора!

Мої основні тези:

1. Наша економіка на 95% залежна від цін на сировину. 68% експорту ЄС - продукція промисловості. Понад 2/3 українського експорту сировина.

2. Вилікувати "сировинну хворобу" можна лише масштабними інвестиціями. Щоб "вирівнятись" з Польщею за інвестиціями (ПІІ) на душу населення нам потрібно залучити 200 (!) млрд дол США.

3. З нинішніми темпами, з теперішньою економічною моделлю, щоб "наздогнати" за інвестиціями Польщу Україні знадобиться 100 (!) років. Макрофінансова стабілізація без радикальних структурних реформ - шлях в нікуди.

4. "Неоліберальна адженда" - набирання нових кредитів МВФ, бюджетна економія, лібералізація торгівлі, дерегуляція - лише консервація ролі України як потрійного донора (сировини, талантів і грошей).

5. Створення умов для залучення інвестицій в інфраструктуру, виробництво та інноваціїї - завдання економічної політики №1, яке команда РПЛ наполегливо вирішує в парламенті.

6. Україні необхідна "матриця розвитку". З десяток пріоритетних індустрій та галузей (які можна прокачати в рази, на десятки мільярдів дол. США: авіапром, машинобудування, харчопром, туризм, транзит, медицина, освіта, зелена енергетика, ІT, R&D...) Х Десяток інвестиційних інструментів (індустріальні парки, експортно-кредитне агентство, банк розвитку, безкоштовне приєднання до мереж, "Купуй українське"...).

7. "Відкрити" Україну для інвестицій, зробити її потужним виробничим майданчиком та інноваційним хабом Європи - амбітні, проте цілком реальні завдання. Очікувати, що це відбудеться саме собою, без належної державної політики, не доводиться. Всі хто це розуміють, мають об'єднувати зусилля та ставати архітекторами добробуту українців!