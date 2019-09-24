Перезагрузка власти и обороны: Зеленский подписал важные законы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал во вторник, 24 сентября, ряд законов, среди них — закон о перезагрузке власти.

Документ предусматривает упрощение порядка принятия на государственную службу и увольнения с нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирование отдельных проблемных вопросов, обусловленных практическим внедрением закона.

Владимир Зеленский Пресс-служба президента

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Также глава государства подписал следующие законы:

о внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" относительно организации обороны государства. Он позволит создать условия для подготовки органов государственной власти, всех составляющих сектора безопасности и обороны страны, органов местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпора вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне;

о режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы , который внедряет в украинское законодательство положения Конвенции о процедуре общего транзита. Украина будет осуществлять в режиме реального времени обмен таможенной информацией с 35 странами европейского региона и повысит эффективность использования системы анализа рисков;

о ратификации протокола между правительством Украины и Швейцарией об избежании двойного налогообложения;

о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию . Целью закона является уменьшение административного давления на субъектов хозяйствования и упрощение основания и ведения бизнеса путем устранения излишних ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере телекоммуникаций;

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации . Документ расширяет применение банками Украины положений Закона "О финансовой реструктуризации";

о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября Зеленский вернул в Раду закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента президента.

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