''Перезагрузка'' ЦИК: члены комиссии принесли присягу в Раде

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приняли присягу в Верховной Раде в пятницу, 5 октября.

Каждый из новоизбранные членов зачитал текст на пленарном заседании парламента. Теперь обновленный состав комиссии является полномочным согласно законодательству.

"Клянусь украинскому народу при осуществлении своих полномочий в Центральной избирательной комиссии соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, внепартийную позицию, быть честным, объективным и беспристрастным в решении вопросов, относящихся к полномочиям комиссии, обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан и права на участие в референдуме", - говорится в присяге.

Таким образом, к выполнения полномочий членов комиссии приступили Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, Евгений Радченко, Татьяна Слипочук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября Рада приняла законопроект, которым увеличила состав ЦИК с 15 до 17 членов. 20 числа Рада уволила 13 членов комиссии, чей срок полномочий уже истек.

5 февраля 2018 президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центризбиркома.