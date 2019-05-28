Досрочные выборы в Раду могут не состояться: в Минюсте назвали условие

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины могут быть отменены в любой день до даты их проведения.

Об этом рассказал в эфире ObozTV начальник главного территориального управления юстиции Киева Станислав Куценко. По его словам, окончательный вердикт относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента должен вынести Конституционный суд.

Чиновник отметил, что процедура обжалования указа идет, но сейчас остановить избирательный процесс невозможно.

"Сначала президент издает указ, а потом в суде рассматривают легитимность его принятия. Однако Центризбирком во исполнение указа президента Украины уже запустил избирательный процесс. Уже партии могут за себя агитировать. Появилась информация, что можно обращаться в органы ведения реестра для того, чтобы изменить место голосования, уточнить себя в списках и тому подобные вещи", – рассказал он.

Куценко объяснил, что процедура обжалования должна пройти через два суда.

"По процедуре, сначала Верховный суд Украины устанавливает, на законных ли основаниях был издан указ. А потом Конституционный суд устанавливает, был ли он легитимным. Это фактически два этапа", – отметил представитель Минюста.

"Второй этап, когда Конституционный суд будет устанавливать соответствие президентского указа законодательству, может быть долгим процессом – более 60 дней. Если решение Конституционного суда будет до даты проведения выборов, избирательный процесс будет остановлен. Если после – это уже не будет иметь никакого значения", – сообщил чиновник.

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По его словам, все иски в Верховный суд – это первый этап. А Конституционный суд может предоставить вывод, что указ не отвечал Конституции Украины и выборы не могут быть проведены.

"У нас впереди будет два довольно интересных месяца по поводу признания конституционности или неконституционности досрочных выборов", – спрогнозировал Куценко.

rada.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд отказался открывать производство по иску против президента Владимира Зеленского с требованием признать незаконным его указ о роспуске Верховной Рады. Отмечается, что рассмотрение такого иска является юрисдикцией Конституционного суда.

В то же время Верховный суд определил, что решение президента о роспуске Рады "не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции". У истца есть 15 дней на то, чтобы обжаловать это решение в Большой палате Верховного суда.

Отметим, что президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

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