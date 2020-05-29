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29 мая • обновлено в 13:59
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Светлана Крюкова
Светлана Крюкова
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Перестрелка в Броварах – результат дерегуляции от Алексея Гончарука

Сегодня утром в Броварах произошла необычная дискуссия между маршрутчиками. По распределению маршрутов. Итог - трое раненых, 10 задержанных, большой переполох в Нацполиции.

Все это - яркий пример дерегуляции от Алексея Гончарука. В прошлом маршруты распределяла комиссия при губернаторе. Реформаторы посчитали, что такая форма вызывает коррупцию и приняли решение дерегулировать эту сферу. Чтобы не губернаторы распределяли маршруты между маршрутчиками, а сами автоперевозчики договаривались друг с другом.

Задержание нападавших в Броварах

Задержание нападавших в Броварах

МВД

О том, как эти договоренности происходят в реальности вся страна увидела сегодня утром. Как в кино. 100 человек, воровская стрелка, автоматы, чёрные маски, движуха, перестрелка. Как в 90-х. Но с пулемётом было бы прикольнее.

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Автор
Светлана Крюкова Светлана Крюкова
Тема
Перестрелка в Броварах
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Светланы Крюковой
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