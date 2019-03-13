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"Перестанет быть империей": России предрекли трагическую участь без Украины

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Российская Федерация без Украины неминуемо превратится в более азиатскую страну.

Об этом в своей книге "Мой путь в зазеркалье" написал украинский политик и первый секретарь СНБО Владимир Горбулин. Он подчеркнул, что в РФ назревают демографические проблемы, передает "Сегодня".

"В силу своих демографических проблем Россия без Украины неминуемо становится все более азиатской", – сообщал на страницах книги Горбулин.

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Отмечается, что в данной риторике политик вторит известному американскому политику Збигневу Бжезинскому. Еще 20 лет назад он в своей книге "Великая шахматная доска" писал: "Без Украины Россия перестанет быть евразийской империей. Россия без Украины все еще могла бы претендовать на имперский статус, но тогда она станет преимущественно азиатским имперским государством, вполне вероятно, втянутым в изнурительные конфликты с пробужденными среднеазиатами, которых бы возмущала потеря их вновь обретенной независимости, и которых поддержат дружественные исламские государства на юге".

Добавим, что Горбулин и Бзежинский были лично знакомы, поэтому их взгляды могли во многом совпадать.

Збигнев Бжезинский был советником американского президента Джимми Картера по вопросам нацбезопасности, при Администрации Рональда Рейгана он работал членом Комиссии по химическим вооружениям, а во время президентской кампании в 1988 году в команде Джорджа Буша-старшего был соглавой Консультативной группы по нацбезопасности.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Горбулин рассказал, как беглый президент Виктор Янукович позорно потерял власть.

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Персона
Владимир Горбулин
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Россия без Украины станет только сильнее, а вот выживет ли украина без России - это еще большой вопрос.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацапы - азиаты! Что и требовалось доказать! (с)
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andrei andrei
andrei andrei
Блеать, ссука, еще один оракул-писатель.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
andrei andrei, дерьмо ты вонючее...
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