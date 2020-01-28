Перепрыгнуть не получится: Зеленскому указали на проблему на пути в Европу

После избрания президентом Владимира Зеленского в Украине возобновились споры о том, сможет ли она стать Европой без попыток выстроить национальное государство.

При этом дискуссия идет между теми, кто никак не хочет дня страны российского будущего. Таким мнением в блоге на "Крым.Реалии" поделился журналист Павел Казарин.

"По одну сторону баррикад – те, кто хочет построить национальное государство. Со всем необходимым перечнем символических институтов. В этом списке – язык и история, пантеон героев и национальные атрибуты… По другую – те, кто привык кивать на ЕС. Они говорят, что ключевой идентичностью для украинцев должна стать европейская. С их точки зрения, это знаменует движение в будущее, а не споры о прошлом", – пишет он.

Казарин оценил возможности Зеленского приблизить Украину к Европе

Однако именно политика шестого президента Украины – Зеленского – меньше всего сосредоточена вокруг этого дискурса. Ведь он все время говорит о "компромиссных героях", значимости простого бытового комфорта и второстепенности символического ряда. Поэтому, считает журналист, наша страна не сможет так просто перепрыгнуть стадию построения "национального государства" и сразу взять себе за ориентир "европейскую идентичность".

Во-первых, убежден Казарин, современный Евросоюз – это не концепция наднационального объединения, а доведенная до максимума история о национальных государствах. Каждый ее участник прошел тот самый путь, который Украина пытается перескочить сегодня.

"Во-вторых, попытки противопоставить "либеральный рай национальному государству" чаще всего рождаются из непонимания природы вещей. Отказ от более прогрессивной формы существования не приведет к следующему эволюционному этажу, а только отбросит на предыдущий", – добавил журналист.

Зеленский и Казарин

Еще одной причиной, подчеркнул он, есть то, что сама форма современной демократии строится на национальной солидарности.

"Люди готовы принимать результаты выборов только в том случае, если политические партии разделяют одни и те же национальные ценности. Иначе они превращаются в референдум о прошлом – и страна продолжает тонуть в междоусобицах", – приводит пример Казарин.

По мнению журналиста, Украине не избежать дискуссии о собственном прошлом, без которой не возможен компромисс в обществе, внутри самой страны.

"Этот процесс будет долгим – но без него нет смысла рассчитывать на хоть какое-то пространство общей солидарности. Эволюция состоит из лестничных пролетов и перепрыгнуть через ступени вряд ли получится. Как бы кому не хотелось", – еще раз подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Павел Казарин высказал мнение, что после смены власти в России, по новым конституционным правкам, страну-агрессора вполне может возглавить еще один "путин". И неизвестно, как после всего этого сложится судьба Украины.

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