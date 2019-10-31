"Тупость и недальновидность!" Супрун внезапно заговорила о легализации проституции из-за секс-скандала с Яременко

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун высказалась о скандале с личной перепиской народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко.
Пост о нашумевшем инциденте, а также о легализации проституции, появился на ее странице в Facebook 31 октября.
"Мы все стали свидетелями того, что председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, в том числе, точно не умеет делать две вещи: хранить тайны и говорить честно без принуждения.
Но этот кейс стал хорошей возможностью актуализировать для украинского общества вопрос о легализации секс-работы", – начала сообщение Супрун.
Она добавила, что узаконенные секс-услуги предусматривают регулирование, определение правил для всех сторон, "гарантируют безопасность и соблюдение прав в определенных пределах".
"Мировой опыт показывает, что вывод проституции в легальный уровень дает положительные результаты", – отметила Супрун.
Яременко и Супрун
Коллаж
"Печально, что "народные депутаты" и "проституция" в Украине появляется в заголовках СМИ в любых комбинациях, кроме серьезного здорового диалога о том, как вывести из тени еще одну сферу.
Пытаться игнорировать или смещать фокус по этой проблеме работает в масштабах государства так же вредно, как и попытки народного избранника оправдаться вместо того, чтобы признать факты. Было бы хорошо, если бы можно было наложить табу на тупость и недальновидность, но, к сожалению, в политике так не работает", – подытожила Супрун.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.
Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.
После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.
В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался в соцсети для знакомств.
Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".
Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.
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