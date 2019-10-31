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31 октября • обновлено в 23:05
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"Тупость и недальновидность!" Супрун внезапно заговорила о легализации проституции из-за секс-скандала с Яременко

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Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун высказалась о скандале с личной перепиской народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко.

Пост о нашумевшем инциденте, а также о легализации проституции, появился на ее странице в Facebook 31 октября.

"Мы все стали свидетелями того, что председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, в том числе, точно не умеет делать две вещи: хранить тайны и говорить честно без принуждения.

Но этот кейс стал хорошей возможностью актуализировать для украинского общества вопрос о легализации секс-работы", – начала сообщение Супрун.

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Она добавила, что узаконенные секс-услуги предусматривают регулирование, определение правил для всех сторон, "гарантируют безопасность и соблюдение прав в определенных пределах".

"Мировой опыт показывает, что вывод проституции в легальный уровень дает положительные результаты", – отметила Супрун.

Яременко и Супрун

Яременко и Супрун

Коллаж

"Печально, что "народные депутаты" и "проституция" в Украине появляется в заголовках СМИ в любых комбинациях, кроме серьезного здорового диалога о том, как вывести из тени еще одну сферу.

Пытаться игнорировать или смещать фокус по этой проблеме работает в масштабах государства так же вредно, как и попытки народного избранника оправдаться вместо того, чтобы признать факты. Было бы хорошо, если бы можно было наложить табу на тупость и недальновидность, но, к сожалению, в политике так не работает", – подытожила Супрун.

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Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персоны
Ульяна Супрун Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
секс скандал скандалы политика Партия Слуга народа Проституция
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