Не знали о разведении сил? В переписке Яременко с пранкером всплыл скандальный момент

Из переписки народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко с пранкером "Джокером" следует, что партия не знала о разведении войск на Донбассе.

Соответствующие скрины сообщений опубликованы на Telegram-канале "Джокера". Отметим, он общался с народным избранником под видом генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Яременко предположил, что фотографы, находящиеся на заседании парламента, кроме его личной переписки могли увидеть служебную.

Богдан Яременко и "Джокер" Коллаж

"Судя по всему, фотокор пас меня долго. А кроме девушек, там есть служебная переписка, которое ничего хорошего, если будет опубликована", – ответил он подставному "Рябошапке".

В частности, на его телефоне хранилась часть переписки о внешней политике, "которая много чего объясняет".

"Например, там будет совершенно очевидно, что мы не знали о разведении", – уточнил Яременко. Он добавил, что доказательств нет, однако "для скандала информации достаточно".

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Отметим, до секс-скандала с Яременко пранкер с ником "Джокер" нигде в интернете не упоминался.

31 октября в Telegram появился канал с фото переписки. "Ваш Слуга", – сказано в описании профиля.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался в соцсети для знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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