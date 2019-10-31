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31 октября • обновлено в 21:32
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Не знали о разведении сил? В переписке Яременко с пранкером всплыл скандальный момент

1.3т Читать материал на украинском

Из переписки народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко с пранкером "Джокером" следует, что партия не знала о разведении войск на Донбассе.

Соответствующие скрины сообщений опубликованы на Telegram-канале "Джокера". Отметим, он общался с народным избранником под видом генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Яременко предположил, что фотографы, находящиеся на заседании парламента, кроме его личной переписки могли увидеть служебную.

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Богдан Яременко и "Джокер"

Богдан Яременко и "Джокер"

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"Судя по всему, фотокор пас меня долго. А кроме девушек, там есть служебная переписка, которое ничего хорошего, если будет опубликована", – ответил он подставному "Рябошапке".

В частности, на его телефоне хранилась часть переписки о внешней политике, "которая много чего объясняет".

"Например, там будет совершенно очевидно, что мы не знали о разведении", – уточнил Яременко. Он добавил, что доказательств нет, однако "для скандала информации достаточно".

Не знали о разведении сил? В переписке Яременко с пранкером всплыл скандальный момент

Telegram-канал "Джокер"

Не знали о разведении сил? В переписке Яременко с пранкером всплыл скандальный момент

Telegram-канал "Джокер"

Не знали о разведении сил? В переписке Яременко с пранкером всплыл скандальный момент

Telegram-канал "Джокер"

Отметим, до секс-скандала с Яременко пранкер с ником "Джокер" нигде в интернете не упоминался.

31 октября в Telegram появился канал с фото переписки. "Ваш Слуга", – сказано в описании профиля.

Не знали о разведении сил? В переписке Яременко с пранкером всплыл скандальный момент

Скриншот

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Тема
Отвод войск на Донбассе
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
политика Партия Слуга народа скандалы фотографии
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