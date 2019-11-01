"Не дайте позорить Украину!" К команде Зеленского обратились из-за секс-скандала в Раде

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, который недавно оскандалился личной перепиской на заседании ВР, в понедельник, 4 ноября, должен выступать в Таллинне (Эстония).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза. Он призвал команду президента Владимира Зеленского не отправлять политика в иностранную поездку.

"После скандала, после того, как его поймали на вранье и морализаторстве, после статей о нем в Deutsche Welle и на ВВС, он будет позорить Украину на международной арене", – считает бывший народный избранник.

"Так вот, как бывший глава группы межпарламентского общения Украина-Эстония я обращаюсь к фракции "Слуга народа": Не дайте позорить Украину члену вашей фракции. Для него это должно быть табу!" – подытожил Береза.

Зеленский и Яременко Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался в соцсети для знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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