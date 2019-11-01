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1 ноября • обновлено в 22:05
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"Не дайте позорить Украину!" К команде Зеленского обратились из-за секс-скандала в Раде

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, который недавно оскандалился личной перепиской на заседании ВР, в понедельник, 4 ноября, должен выступать в Таллинне (Эстония).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза. Он призвал команду президента Владимира Зеленского не отправлять политика в иностранную поездку.

"После скандала, после того, как его поймали на вранье и морализаторстве, после статей о нем в Deutsche Welle и на ВВС, он будет позорить Украину на международной арене", – считает бывший народный избранник.

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"Так вот, как бывший глава группы межпарламентского общения Украина-Эстония я обращаюсь к фракции "Слуга народа": Не дайте позорить Украину члену вашей фракции. Для него это должно быть табу!" – подытожил Береза.

Зеленский и Яременко

Зеленский и Яременко

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Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персоны
Борислав Береза Богдан Яременко Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
скандалы политика Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Всё нормально - будет им играть на пианино
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