Переписка нардепа Медяника с прокурором: в "Слуге народа" заступились за скандального политика

С народным депутатом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником, который угодил в скандал с перепиской в Верховной Раде, нужно провести определенную беседу.

Об этом заявила депутат от "СН" Галина Янченко, добавив, что такая переписка "не совсем однозначная".

"Однако, с другой стороны, это дает намеки и возможность подозревать в чем-то депутата", – акцентировала политик.

Янченко полагает, что с Медяником должны "провести определенный разговор и "разговор на предотвращение" со всею фракцией.

При этом директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Медяник возможно замешан в коррупционной схеме, где задействованы нардеп, представители бизнеса и прокуратуры.

"Я вам скажу о юридических последствиях, которые должны вытекать из этой истории. Есть основания говорить про организацию коррупционной схемы в рядах власти, в которой возможно принимают участие народный депутат, представители бизнеса и прокуратуры. Для того, чтобы установить, имело ли место это правонарушение или нет, уже завтра генеральный прокурор Украины должен внести представление в парламент о лишении неприкосновенности это депутата", – сообщил эксперт.

Вячеслав Медяник Киев24

Бортник отметил, что необходимо законным способом изъять переписку нардепа Медяника.

"Ждем завтра подачу от генерального прокурора. Основания на самом деле для этого есть", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой.

Позже адвокат и журналист Алексей Шевчук потребовал уголовное дело на депутата Медяника, которого поймали за "решением" вопросов с прокурорами просто в стенах Верховной Рады.

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