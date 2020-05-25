Переписать историю: большинство украинцев хотели бы, чтобы президентом стала Тимошенко

Если бы украинцы имели возможность переголосовать, то лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко могла бы стать президентом и в 2010-м, и в 2014 году.

Таковы результаты опроса, проведенного журналисты программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Согласно опросу, на выборах в 2010 году Тимошенко получила бы более 80% голосов, а если бы пришлось выбирать как в 2014 году, между Тимошенко и Петром Порошенко, то лидер "Батьківщины" получила бы почти 62%.

Юлия Тимошенко

По мнению политического эксперта Константина Матвиенко, президентство Тимошенко уберегло бы Украину от войны, потери территорий и экономического упадка.

"Избрание в 2010 году Юлии Тимошенко уберегло бы Украину от войны, человеческих, территориальных и экономических потерь. Сегодня мы были бы крепче и значительно менее подвластными кризисным обстоятельствам, вызванным глобальными мировыми проблемами", – написал аналитик на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что "банковский" закон, который 13 мая приняла Верховная Рада, – это профанация и преступление против суверенитета Украины.