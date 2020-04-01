Глава ОПУ Андрей Ермак продал свои бизнес-активы, чтобы купить себе новый Mercedes S 350 за 3,2 млн гривен.

Об этом в Facebook написал его брат Денис Ермак.

"Назовите хоть кого-то из чиновников, кто не "переписал бизнес на тещу", а начав работать на государство – продал его? Есть такие? Есть! Это мой брат. И может наконец-то человек, который полностью отдался работе на государство, продав свои бизнес-активы купить себе хоть нормальную машину, а не ездить на Toyota, в которой уже все скрипит как в бричке?" – оправдал дорогую покупку брата Ермак.

Андрей Ермак купил Mercedes

Также он рассказал, что сам живет небогато и его финансово поддерживают друзья.

"Живу с родителями, с ценных вещей – дорогой смартфон, подаренный мне другом, ноутбук Xiaomi, велосипед. Заработная плата у меня около 12 тысяч грн. Но больший капитал – это друзья, которые поддерживают мне, оплатив операцию на глаза, поддерживают финансово, когда затруднительно", – пожаловался брат главы ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что купил новый Mercedes после того, как продал старую машину

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!