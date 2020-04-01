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1 апреля • обновлено в 15:56
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Брат Ермака высказался о Mercedes главы ОПУ

3.2т
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Глава ОПУ Андрей Ермак продал свои бизнес-активы, чтобы купить себе новый Mercedes S 350 за 3,2 млн гривен.

Об этом в Facebook написал его брат Денис Ермак.

"Назовите хоть кого-то из чиновников, кто не "переписал бизнес на тещу", а начав работать на государство – продал его? Есть такие? Есть! Это мой брат. И может наконец-то человек, который полностью отдался работе на государство, продав свои бизнес-активы купить себе хоть нормальную машину, а не ездить на Toyota, в которой уже все скрипит как в бричке?" – оправдал дорогую покупку брата Ермак.

Андрей Ермак купил Mercedes

Андрей Ермак купил Mercedes

Также он рассказал, что сам живет небогато и его финансово поддерживают друзья.

"Живу с родителями, с ценных вещей – дорогой смартфон, подаренный мне другом, ноутбук Xiaomi, велосипед. Заработная плата у меня около 12 тысяч грн. Но больший капитал – это друзья, которые поддерживают мне, оплатив операцию на глаза, поддерживают финансово, когда затруднительно", – пожаловался брат главы ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что купил новый Mercedes после того, как продал старую машину

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Теги
Офис президента Mercedes-Benz
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Действительно, купит себе дорогой мерседес - это естественное решение в условиях честной чиновничьей жизни. У любого бомжа спросите, так вообще, кто решил, что ещё больше наворует, делает. Ну и жулики эти фаршмаки, их за руку поймали, а они орут, чтоб в глаза им ссали, все равно это для них Божья роса.
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