Переобулся в полете? Саакашвили в прямом эфире подмахнул России

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили изменил свою риторику в отношении России, о чем стало понятно из его выступления в программе "Право на владу".

Во время обсуждения, Саакашвили заявил, что Верховная Рада в четверг, 30 мая, приняла ряд никудышных решений. На уточняющий вопрос, третий президент Грузии сказал, что они не являются первоочередными.

В список "неважных вопросов" попали: обращение по осуждению России агрессором, судьба военных капелланов, социальная помощь инвалидам, переход армии к стандартам НАТО и прочие.

"Вы что, думаете, сейчас в стране более важных вопросов, чем те, которые вы перечислили, нет? Вы сегодня будете в очередной раз осуждать Россию и что?" — сказал Саакашвили во время эфира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саакашвили был уличен в связях с Россией.

5 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады обвинил Саакашвили в получении денег от Сергея Курченко с целью организации восстания и свержения законной власти в Украине. Также были опубликованы записи переговоров экс-президента Грузии с беглым олигархом.

Тогда в ГПУ сообщали, что окружение Саакашвили получило из России полмиллиона долларов для финансирования митингов под флагами "Руху нових сил", целью которых была дестабилизация системы и захват власти в Украине в интересах РФ.

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