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Перенос Рады из Киева: бывший вице-спикер дал совет

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Верховную Раду перед возможным переносом из Киева в другой город стоило бы на треть сократить.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил бывший вице-спикер украинского парламента Николай Томенко.

"Думая о переносе парламента, я бы однозначно сократил его состав. У нас на референдуме люди проголосовали за 300 депутатов, и я не понимаю, зачем нам 450. Я бы оптимизировал структуру. Тогда бы мы начали не с крыши, а содержания и роли украинского парламента, и превратили бы его из постсоветской Верховной Рады на функциональный европейский парламент. Поэтому лучше начать с депутатов, а крышей уже завершим", - отметил экс-нардеп.

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При этом Томенко считает, что столицу стоило бы освободить от областных учреждений.

"Я предлагал начать с области. У нас парадоксальная история, когда центр города занимает областной совет, областная администрация. У меня вопрос, а почему она в Киеве руководит? Почему не в Белой Церкви или Броварах? Я бы действительно разгружал, но не так как предлагал Саакашвили, чтобы в степи в Черкасской области построить бункеры. Это немного из серии фантастики", - считает бывший вице-премьер.

Кроме того, он отметил, что подобная практика существует во всем мире.

"Судебную власть точно выносят. Теоретически парламент тоже можно подумать, куда его перенести. А, например, в центральной части Киева сделать музеи и такую инфраструктуру", - добавил Томенко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на сайте Киевского городского совета появилась петиция с просьбой перенести столицу из Киева в другой населенный пункт. На момент завершения истечения срока сбора подписей, она собрала только 125 голосов.

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Темы
Эфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляция
Персона
Николай Томенко
Место
УкраинаКиев
Объект
Верховная Рада Украины
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