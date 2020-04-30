Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов заявил, что остался на самоизоляции на острове Кипр из-за симптомов коронавируса.

Подробности появились в его Telegram-канале "Правка Холодова". Депутат также предоставил в подтверждение медицинские справки.

По его словам, 16 марта семье пришлось уехать из-за предстоящей операции сына. 17 числа Холодов уже собирался вернуться в Украину, но рейс внезапно отменили.

"Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, одышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей. Тест на Кипре мне сделать тогда не могли – людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здание больниц", – поделился он.

"Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки. На 20 марта был запланирован эвакуационный рейс в Киев. Я решил не пробовать вылететь 20 марта, чтобы не нарушать запрет врачей на перемещение и не подвергать опасности заражения сотни граждан Украины в самолете. И я считаю, что это было правильным решением. Таким образом, я оказался заблокированным за пределами Украины, без физической возможности вернуться в Киев, да еще и с весьма обоснованными подозрениями на COVID-19", – добавил Холодов.

Нардеп также рассказал, что перенес заболевание в тяжелой форме: "Я и вся моя семья все это время находились в самоизоляции. 12 дней я принимал антибиотики. Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев", – заверил он.

"Сегодня – 30 апреля – будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь. Что и планирую сделать", – пообещал Холодов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты узнали, что Холодов перед закрытием авиасообщения между странами в связи с пандемией коронавируса улетел на Кипр и пока не возвращался в Украину.

Мы заботимся о вашем здоровье, оставайтесь дома и все необходимое заказывайте он-лайн на нашем разделе Промокоды.