"Перемога Пальчевського" даст надежду разочарованным украинцам, – аналитик

Появление на политической арене Украины новой партии "Перемога Пальчевського" очень своевременно на фоне всеобщего разочарования украинцев в существующих политсилах. Партия имеет высокий потенциал, а узнаваемость ее лидера может принести "Перемозі Пальчевського" хорошие результаты на местных выборах осенью.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический аналитик Андрей Бузаров.

"В целом, рейтинг и достаточная медийная узнаваемость позволяют ему (Пальчевскому. – Ред.) надеяться на успешный результат независимо от кандидатов-конкурентов, а нынешний кризис и соответствующее настроение граждан играет ему и его новосозданной политсиле только на руку", – отметил аналитик.

По словам Бузарова, бизнесмен удивил всех, кто рассматривал его исключительно как возможного кандидата на выборах в Киеве – и не более того.

"Кандидатуру Пальчевского многие рассматривали именно в контексте киевских выборов, однако он решил пойти другим путем и объявил в своем видеообращении, что “Перемога Пальчевського” будет общенациональной политической силой", – резюмировал Бузаров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бизнесмен Андрей Пальчевский объявил о регистрации собственной партии под названием "Перемога Пальчевського". Главными принципами новой политсилы он объявил курс на объединение страны и повышение благосостояния каждого жителя Украины.