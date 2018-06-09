Перемен не будет: в России пояснили значение "грозного урчания" Кремля для Украины

Во время очередного президентского срока Владимира Путина в РФ принципиальных изменений для Украины не произойдет.

Ведение внешней политики Кремля в отношении нашей страны останется таким же, написал в своей блоге на OBOZREVATEL оппозиционный политолог из России Александр Сытин.

"Время от времени из Кремля, как из медвежьей берлоги, будет раздаваться более или менее грозное урчание, время от времени будет заседать комиссия в нормандском формате по реализации минских соглашений, будет продолжаться в русских СМИ информационная война против Украины", ― предположил Сытин.

По его мнению, в самой же России очередное президентство Путина тоже вряд ли принесет изменения.

"Развитие с точки зрения В.Путина и русского народа ― это увеличение вооружения, реализация крупных проектов, вроде Крымского моста или Северного потока. Да, такие проекты есть, и они будут реализовываться. Но перемен в политике и тем более в экономическом укладе страны не будет", ― спрогнозировал политолог.

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