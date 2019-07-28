Перекроить Украину: у Зеленского задумали масштабную реформу

Партия "Слуга народа" планирует реформировать административное устройство Украины и организовать префектуры вместо областных государственных администраций.

Они будут контролировать законность решений местных советов, объяснил идею глава избирательного штаба "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью LB.ua.

"При такой модели мощный районный уровень не очень нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет опекаться префект", – сообщил Корниенко.

Александр Корниенко Укринформ

По его словам, у партии есть группа, которая занимается децентрализацией и будет прорабатывать реформу. Корниенко также отметил, что всего планируется оставить 100 районов (из 490), то есть некоторые придется объединять.

Как писал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" не исключает проведения еще одних, местных, выборов в 2019 году. Речь идет о полной перезагрузке власти – смены мэров, депутатов городских и областных советов.

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