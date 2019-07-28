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Перекроить Украину: у Зеленского задумали масштабную реформу

9.8т Читать материал на украинском

Партия "Слуга народа" планирует реформировать административное устройство Украины и организовать префектуры вместо областных государственных администраций.

Они будут контролировать законность решений местных советов, объяснил идею глава избирательного штаба "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью LB.ua.

"При такой модели мощный районный уровень не очень нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет опекаться префект", – сообщил Корниенко.

Александр Корниенко

Александр Корниенко

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По его словам, у партии есть группа, которая занимается децентрализацией и будет прорабатывать реформу. Корниенко также отметил, что всего планируется оставить 100 районов (из 490), то есть некоторые придется объединять.

Как писал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" не исключает проведения еще одних, местных, выборов в 2019 году. Речь идет о полной перезагрузке власти – смены мэров, депутатов городских и областных советов.

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Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Комментарии
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Vik Vik
Vik Vik
Молодец!Круто!Меньше районов,меньше дармоедов-депутатов и их челяди.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Ну что доголлсовались ,будете ездить теперь в район за 250 км в другую префектуру.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Xepней страдает президент Украины. Префектуры вместо администраций! Капец, а я думала, чего у вас все так xpeново! А у вас префектур просто не было! Молодой, дерзкий, модный, современный, живущий в тренде и такой весь проевропейский президент не может без префектур, конечно! Это же на Донбассе война! На остальной территории Украины префектуры!
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1
Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Mihailova Kristina, префектуры вообще-то в Японии. Зеленский настраивает Украину на азиатский лад. Европейский лад,вчерашний день. Пройдено.
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