Переименование УПЦ МП: озвучены последствия отказа и сроки

В Украине будет отменена регистрация религиозных организаций бывшего Московского патриархата, которые в течение установленного срока добровольно не изменят названия.

Об этом сообщил один из авторов принятого законопроекта №5309, народный депутат Александр Бригинец, сообщает "Укринформ". Он уточнил, что на исполнение норм нового закона есть два месяца.

"Каждая церковь имеет свою регистрацию. Если религиозные организации не выполнят норму, то регистрация будет отменена и им придется заново подать документы. Есть добровольная часть — это два месяца", — сказал он.

"После того, как эта добровольная часть, возможно, не будет выполнена, то через 9 месяцев будет применен момент отмены регистрации", — пояснил Бригинец.

Иллюстрация. Свято-Успенская Почаевская Лавра в Киеве, до недавнего времени принадлежащая УПЦ МП ipress.ua

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

В УПЦ МП резко отреагировали на исторический законопроект и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.