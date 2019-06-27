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Переименование проспекта Бандеры: суду подготовили сюрприз

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В День Конституции под стенами Окружного административного суда Киева состоится акция протеста с требованием люстрации судей.

Активисты отмечают, что решение этого суда о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича нарушает закон о декоммунизации и принято в пользу российской агентуры, которую представляла истец Елена Бережная. Об этом сообщил общественный и политический деятель Андрей Юсов в своем блоге на "Украинской правде".

Карикатура на переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

Карикатура на переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

Petrenko Andryi/Twitter

Он отметил, что решение о возвращении проспектам старых названий – лишь одно из многих антигосударственных продажных решений, принятых этим судом за последние пять лет.

"Здесь запрещали переименовывать Московский патриархат на русскую церковь, разваливали дела по Розенблату. В этом суде успешно возобновлялись милиционеры, которые не прошли переаттестацию, оспаривали люстрации прокуроры. Здесь до сих пор работают судьи Януковича, которые преследовали участников Революции Достоинства, запрещали Майдан. Ни один из них не понес наказания, никого из них не коснулась люстрация", – заявил Юсов.

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По его словам, Окружной административный суд Киева – не суд, а анклав беззакония, который используют, чтобы уничтожать Украину. Его решение, пишет Юсов, – в пользу оккупантов, поэтому называться он "оккупационный", а не "окружной".

"Выходим завтра, 28 июня, в 12:00 под здание суда по адресу Болбочана, 8, корпус 1. Напомним в День Конституции, какому государству должен служить этот суд. Требуем люстрации судей Окружного админсуда, даем ему то название, которого он заслуживает!" – призвал активист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Окружной административный суд (ОАС) объяснил причину отмены переименования двух проспектов в Киеве именами главы ОУН (б) Степана Бандеры и лидера УПА Романа Шухевича.

Иски были поданы ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистское правозащитная лига" в КГГА еще в 2016 году.

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Читайте все новости по теме "Декоммунизация в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Декоммунизация в Украине
Персона
Андрей Юсов
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Бедный Петр
Бедный Петр
Вот как раз эту погань нацистскую-патриотов типа и нужно брать пока они собираются..всех на копание канала в Херсон
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леня зе
леня зе
это правильно в выходной собираться.:):):)
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